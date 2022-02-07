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EGM duyurdu... Gine açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine operasyon: 528 kilogram kokain ele geçirildi

#Emniyet Genel Müdürlüğü#Gine#Eroin
EGM duyurdu... Gine açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine operasyon: 528 kilogram kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Gine açıklarında birimlerimiz tarafından yapılan bilgi paylaşımı sonucu Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, 528 kilogram kokain ele geçirildi." denildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgiler İspanya makamlarıyla paylaşılmış, 06.02.2022 tarihinde İspanya ve Gine kolluk kuvvetleri tarafından Gine açıklarında Türk bayraklı bir balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirilmiştir.

EGM duyurdu... Gine açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine operasyon: 528 kilogram kokain ele geçirildi

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra ülkemizde uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalanmış, operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir.

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EGM duyurdu... Gine açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesine operasyon: 528 kilogram kokain ele geçirildi

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