×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

EGM duyurdu… Emniyet personeline rekor promosyon ödemesi

Güncelleme Tarihi:

#Emniyet#Promosyon#İş Bankası
EGM duyurdu… Emniyet personeline rekor promosyon ödemesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 19:50

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, "Türkiye İş Bankası A.Ş. teklifini 100 bin TL’ye yükseltmiştir. Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur" denildi.

Haberin Devamı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025–2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin gerçekleştirildiği hatırlatılarak, "İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90 bin TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88 bin 500 TL) tekliflerini güncellemeleri istenmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90 bin TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100 bin TL’ye yükseltmiştir. Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emniyet#Promosyon#İş Bankası

BAKMADAN GEÇME!