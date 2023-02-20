Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 25 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Deprem#Afad
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 25 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 11:54

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 131 kişinin gözaltına alındığını, 25 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Haberin Devamı

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 808 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 452 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 131 şahıs gözaltına alınmış, 25'i tutuklanmıştır" denildi.

Haberin Devamı

Depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 76 oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik internet sitesinin kapatıldığı belirtilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Depremin boyutunu gözler önüne seren görüntüler
daha fazla video içinDepremin boyutunu gözler önüne seren görüntüler
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Deprem#Afad

BAKMADAN GEÇME!

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

#Deprem
Bir kuş evi kalmış... İbretlik kule

Bir kuş evi kalmış... İbretlik kule

#Hatay
Elveda şehrim... Tahliye uçağında hüzün

Elveda şehrim... Tahliye uçağında hüzün

#Hatay