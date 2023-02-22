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EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 134 kişi gözaltına alındı

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#EGM#Deprem#Sosyal Medya
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 134 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 16:56

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM), depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin sayısının 134'e yükseldiği bildirildi.

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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedilerek, "6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 925 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 548'i hakkında adli işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda 134 şahıs gözaltına alınmış, 25'i tutuklanmıştır" denildi.

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Depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulan oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik 81 internet sitesinin kapatıldığı belirtilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdanı adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" açıklaması yapıldı.

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#EGM#Deprem#Sosyal Medya

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