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EGM belgeleri tek tek açıkladı ve ekledi: Suç duyurusunda bulunulacak

#EGM#Engin Özkoç#Soruşturma
EGM belgeleri tek tek açıkladı ve ekledi: Suç duyurusunda bulunulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kolombiya'da ele geçirilen ve Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokaine ilişkin, Kolombiya adli makamlarının, Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir adli yardımlaşma talebinin olmadığını bildirdi. Açıklamada, CHP Grup Başkanvekilili Engin Özkoç'un da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında "devleti küçük düşürmeye çalışmak, devletin itibarına zarar vermek ve organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmak" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulacağı aktarıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Kolombiya'nın Buenaventura Limanı’nda Türkiye’ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili açıklaması şöyle:

* Adalet Bakanlığımız üzerinden Kolombiya’ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır.

* Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye’ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir.

* Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

EGM belgeleri tek tek açıkladı ve ekledi: Suç duyurusunda bulunulacak

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EGM belgeleri tek tek açıkladı ve ekledi: Suç duyurusunda bulunulacak

EGM belgeleri tek tek açıkladı ve ekledi: Suç duyurusunda bulunulacak

EGM belgeleri tek tek açıkladı ve ekledi: Suç duyurusunda bulunulacak

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#EGM#Engin Özkoç#Soruşturma

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