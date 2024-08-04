Eğlenmeye giden 3 kadına kâbus yaşattılar: O mekanın ilk olayı değil... 2 kişi tutuklandı

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İstanbul Beyoğlu’nda 3 Haziran 2024’te üniversite öğrencisi Y.T., İ.K. ve H.E., eğlenmek için ‘Divane’ isimli lüks bir meyhaneye gitti. İddiaya göre meyhanede, yan masada oturan müşterilerin laf atmasından rahatsız olan 3 genç kadın, masalarının değiştirilmesini istedi. Ancak yanlarına gelen Mehmet Mesut D., yan masada oturan müşterileri göstererek, “Bunlar benim özel misafirlerim, sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar” dedi. Kadınlar istemediklerini belirterek, masalarının değiştirilmesi talebini tekrarladı. Talepleri kabul edilmeyen kadınlar, bunun üzerine hesabı istedi. Kişi başı 475 TL olması gerekirken 10 bin TL gibi fahiş bir ücret talep edilmesine kadınlar itiraz etti. Bunun üzerine Mehmet Mesut D., “Masanızı diğer masa ile birleştirelim, hesabınızı onlar ödesin” teklifinde bulundu. Rahatsız olan kadınlar 9 bin TL ödeyerek meyhaneden çıktı. Ancak İ.K. isimli kadın cep telefonunu şarjda unuttuğu için geri döndüler.

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KADINI YERDE TEKMELEYİP YARALAMAKLA TEHDİT ETTİ

Meyhanenin kapısında bekledikleri esnada işletme sahibi Veysi T. yanlarına gelerek, “Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz. Yollamam sizi buradan” dedi. “Ne demek sizi buradan yollamam? Biz zaten anlaştığımız fiyatın üstünde hesap ödedik” diye tepki gösteren Y.T., defalarca itildi. Polisi aramak istediği esnada cep telefonu elinden alınan Y.T.’yi, Mehmet Mesut D., “Ara bakalım polisi, herkes bizim tanıdığımız, bize kim ne yapabilir. Sizi buradan göndermiyorum” diyerek tehdit etti. Köşeye sıkıştırılarak gitmesine izin verilemeyen Y.T.’yi saçından tutan Mehmet Mesut D., dizi ile kafasına vurarak darp etti. Yanındaki arkadaşı İ.K.’yi de yere düşürüp yerde tekmelediler. Olayı bir vatandaş araya girerek ayırdı. Y.T.’nin ‘Seni şikâyet edeceğim’ demesi üzerine Mehmet Mesut D., “Git nereye şikâyet edersen et, polisler benim tanıdığım, bana hiçbir şey olmaz, seni öldürürüm, seni bacaklarından vurdurunca aklın başına gelir” diye tehdit etmeye devam etti.

Korkan ve delil bulamayacağını düşünen Y.T. şikâyetçi olmadı. Olaya ilişki videonun 31 Temmuz 2024’te sosyal medyada yayınlanmasının ardından Y.T., karakola giderek bu görüntüyü delil olarak sunup şikâyetçi oldu.

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‘AHLAKSIZ TEKLİF’ İDDİASINI KABUL ETMEDİLER

Soruşturma kapsamında şüpheliler Veysi T. ve Mehmet Mesut D., 2 Ağustos’ta gözaltına alındı. Veysi T. ve Mehmet Mesut D. emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, kadınların telefonlarının şarj olmasını beklediği esnada, personelin hesabı götürerek, meyhanenin kapanacağını söylediklerini anlattılar. Bu nedenle personel ve kadınlar arasında tartışma çıktığını, başka bir masadan kadınlara herhangi bir şey gönderilmediğini öne sürdüler. Şüpheliler, “Kasten yaralama” ve “cinsel taciz” suçundan adliyeye çıkarıldı. Savcılığın kasten yaralama suçundan mahkemeye sevk ettiği Veysi T. ve Mehmet Mesut D. tutuklandı. İçinde ruhsatsız SPA da bulunan Divane adlı işletme ise Beyoğlu Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlendi.

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SÜREKLİ ŞİKÂYET EDİLMİŞ

- Eğlence mekânında daha önce çalışan DJ Muharrem Ülker, eski işyerinden ayrıldıktan sonra eski patronlarından tehdit aldığını iddia etti. Ülker, nisan ayında evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanmadan kurtulan Ülker, polis çağırarak şikâyetçi oldu. İşletme sahibi Veysi T., sosyal medyada “Babalar sözünü tutar” yazdı. İnternet üzerinden olayın gerçekleştiği meyhaneye ilişkin birçok şikâyet yapılmış. Çalışanların sert müdahalesi ve fiyat politikasından şikâyetçi olan vatandaşların yorumları şu şekilde:

- Fatma: “Doğum günü rezervasyonu yaptım, ön ödeme olarak bir kişilik kapora bedeli 950 TL aldılar. Hesaba ön ödemeyi dahil etmemişler ve şişirilmiş bir hesap ödedik. Hiçbir şekilde yardımcı olmadılar.”

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- Ali: “Üç kişilik yer ayırttık, gittiğimizde kapıda bekletip ayırdığımız masa verilmedi. DJ kabininin yanına oturtmaya çalıştılar. Cam kenarı sorduğumuzda 20.000 TL fiyat çektiler. Kapıdaki görevlilerinin davranışları aşırı bozuktu.”

YERLİKAYA VE GÜNEY TEPKİ GÖSTERDİ

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgi yazısını yeniden paylaşarak, “Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir” dedi.