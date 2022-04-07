EÄŸlence olsun diye anÄ±ta Ã§Ä±ktÄ±, korkudan inemeyince yardÄ±mÄ±na itfaiye koÅŸtu

Â Olay, dÃ¼n saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda MuratpaÅŸa ilÃ§esi, BayÄ±ndÄ±r Mahallesi, Palmiye Caddesi'nde meydana geldi. 'EÄŸlence olsun' diyerek arkadaÅŸlarÄ± ile birlikte 'Al yazmalÄ±m' anÄ±tÄ±na Ã§Ä±kan Mehmet Cemal Can Polat, yÃ¼kseklik korkusu nedeniyle inemeyince mahsur kaldÄ±.
Polatâ€™Ä± indirmek iÃ§in Ã§aba sarf eden arkadaÅŸlarÄ± baÅŸarÄ±lÄ± olamayÄ±nca 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'nden yardÄ±m istendi. Ä°hbar Ã¼zerine adrese itfaiye ekipleri, sevk edildi. Gelen ekipler, Polat'Ä± merdiven uzatarak anÄ±ttan inmesini saÄŸladÄ±. Ekiplere teÅŸekkÃ¼r eden Polat, evine gitti.
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