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Hürriyet
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Halil İbrahim KARABIYIK - DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Eğlence merkezine ateş açan şüpheliye müşteriler dayak attı!

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir eğlence merkezine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, müşteriler tarafından dövüldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki alkollü bir iş yerinin önünde meydana geldi.

İddiaya göre, arkadaşıyla eğlenmeye giden Serkan A., yanlarındaki kadına baktıkları gerekçesiyle diğer müşterilerle tartıştı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan Serkan A., park halindeki otomobiline giderek pompalı tüfeğini aldı ve geri döndü.

Eğlence merkezine ateş açan şüpheliye müşteriler dayak attı

Serkan A., iş yeri önünde önce bir el havaya, daha sonra da mekana doğru ateş açtı. Silah seslerinin ardından dışarı çıkan müşteriler, Serkan A.'yı darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Serkan A., ambulansla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından, Serkan A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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