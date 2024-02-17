Eğlence merkezinde eski sevgilisine kâbusu yaşatmıştı... 9 kafa darbesine 5 yıl 2 ay hapis

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Sibel Kahraman, 2013'te erkek arkadaşı İrfan Şahin ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Kahraman, 2022'de iddiaya göre, kendisine yönelik cinsel içerikli mesajların öne çıktığı Şahin'den ayrılmaya karar verdi. Bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman'ın evinde ya da iş yerine gidip rahatsız etmeye başladı. 2023 Eylül'de kız arkadaşı ile eğlence çıkışına giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Şahin, eski sevgilisini zorla arabaya bindirdi. Kız arkadaşının ise arka koltukta oturmasına izin veren Şahin, otomobiliyle eğlenceden ayrılmışken kendisine tepki gösteren Sibel Kahraman'ın dünyasında 9 kez kafa atıp yaraladı. Kahraman, aracın kırmızı ışıkta bulunması üzerine kız arkadaşı ile araçtan yardım istedi. Şahin, otomobile tekrar zorla bindirdiği kadınlara şiddet uygulayıp şiddet uygulayıp evinin önüne getirerek, 'Hadi şimdi git ve şikayet et' diye uzaklaş.

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ŞİKAYET ÜZERİNE TUTUKLANDI

Polisin giden Sibel Kahraman, eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Sevk edildiği devlet hastanesinde bulunan kafa darbeleriyle birlikte görülen kırıkların, Kahraman'ın, hayat fonksiyonlarının hafif düzeyde düzenli nitelikte olduğu belirlendi. Kahraman, olaydan 1 gün sonra polis tarafından yakalanıp ele geçirildi. Verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, "Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. O akşam kendisiyle eğlence merkeziyle karşılaştık. Gecenin ilerleyen saatlerinde, orada oturan Sibel ile arka koltuğa geçen arkadaşını Sibel'in evinde kalıyor. Onlar araçtan inip, apartmana girene kadar Arkalarından baktı. Bu arada gürültü duyuldu. Yanına gittiğimde Sibel'in yanıklarının üst bölümünde kanama olduğunu yardım amacıyla yanmasına buz tuttum. Sonra da yanlarından ayrıldım. Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. Masumum" dedi.

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EĞLENCE MERKEZİNDEN ÇIKARMA ANI KAMERADA

Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonrasında, İrfan Şahin hakkında, 'Kasten yaralamak', 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret, cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza cezası Mahkemede dava açılırken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Şahin'in, Sibel Kahraman'ı eğlence biriminin zorla dağıttığı anların yer kaydedilen görüntüleri de dava dosyasına girdi.

'BU CÜSSEMLE NASIL 9 KAFA ATABİLİRİM'

Şahin, Bursa 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Sibel Kahraman ve ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savunmasında da emniyette bölgede tekrar eden ve suçlamaları kabul etmeyen İrfan Şahin, Sibel Kahraman'ın düştüğünü iddia ederek, "Olaydan 1 gün önce eğlence mekanında Sibel ile karşılaştık. Sibel'in yanında arkadaşları vardı. Sibel yanıma patlama bana geldi. Benim orada 2 kadın vardı ve oturmasına izin vermedim. kendi sorununu çıkartmaya başlayınca, konuşmak için kolundan tutup dışarı çıkardım. Oradaki ortak olayların büyümesin diye polisi aramış. Olay büyümesin diye hepimiz evlerimize gittik. Olayın günü başka bir eğlence mekanında, Sibel ile karşılaştık. Sibel yine masama geldi. Kolundan dışarı çıkmamamız gerektiğini söyledi, 'Arabada konuşalım' dedi. buz tuttum.Sibel'e 9 kafa atmadım 1.90 metre boyunda adamım, bu cüssemle nasıl 9 kafa atabilirim? Suçları kabul edilirler" dedi.

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'ÇOCUKLARIMI KAÇIRMAKLA TEHDİT ETTİ'

Sibel Kahraman ise ifadesinde, kendisine cinsel içerikli kayıtlarda yer almakta olan İrfan Şahin'in, daha önce de çocuklarını kaçırmakla tehdit ettiğini söyledi. Şahin'den daha önce şiddete karşı iddiayı reddeden Kahraman, "İrfan, yalan söylüyor. Her gittiğimiz mekanda zorla beni dışarı çıkarıyor. Olay günü kolumdan beni desteklediğim gün güvenlik görevlilerine başka bir yere gittiğimde, zor durumdayım deyip yardım istedim. Bana tamamen kafa attı. Aracını İrfan Şahin, geçmiş dönemlerde vücutta kalan sigaralar söndü. Şikayetim devam ediyor" diye konuştu.

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SAVCI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Şahin, davanın karar duruşmasında da yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, Cumhuriyet Savcısının verdiği mütalaada, “Tanık anlatımı ve kamera görüntülerinden de okunabilir gibi, sanığın, Sibel Kahramanı hürriyetinden neden ayrılanlara ayrıldığı, doktor raporunda olduğu gibi fizik gücünü kullanarak basit olmayan kırıklara olduğu tespit edilmiştir” denilirken, sanığın, 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırılarak adli kontrol şartıyla tahliye istendi.

Kız arkadaşlarına yönelik suçları daha önce de işlem yapılmasını kaydetmeden önce kaydedilen İrfan Şahin'e, 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 2 ay, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl, 'tehdit' suçundan 9 ay, ' Hakaret suçundan da 3 ay olmak üzere toplam 5 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme hakimi, bütün delillerin toplanmış olması ve kararlaştırılabilecek bir delil olmamasının sanığın bu suçlardan tahliyesine hükmetti.