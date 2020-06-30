Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılıyor, yarın mı açılacak? Gözler genelgede!

Corona virüsü normalleşme takvimine göre, düğün salonları, sinema ve tiyatrolar, oyun salonları, internet kafe gibi yerler 1 Temmuz'da alınan önlemler kapsamında yeniden açılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında 1 Temmuz'da açılacak olan yerler arasında eğlence mekanları ve nargile kafeler yer almadı. Bu yerlerin bir süre daha kapalı kalması bekleniyor.

EĞLENCE YERLERİ VE NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanların bir süre daha kapalı kalacağını ifade etti. Erdoğan, eğlence yerleriyle ilgili şunları söyledi;

Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık.

1 Haziran itibari ile uygulanacak normalleşme takvimimizde de vatandaşlarımızın sağlını gereksiz şekilde riske atacak adımlardan durduk. Dünyada yaklaşık 400 bin insanın hayatına mal olan buluşma gücü ve hızı son derece yüksek bu virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma şansımız yoktur. Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.