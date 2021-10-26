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Eğlence mekanını kurşunlayıp ateşe verdiler! 4 kişi tutuklandı

#Silahlı Saldırı#Eğlence Mekanı#Samsun
Eğlence mekanını kurşunlayıp ateşe verdiler 4 kişi tutuklandı

Samsun'da eğlence mekanının kurşunlanıp, ateşe verilmesiyle ilgili gözaltına alınan Temel Can Ak (23), Emrullah Kaya (24), Semih Bişi (22), Mustafa Demirtaş (26) tutuklanırken, Fatih K. (20) ise adli kontrolle serbest kaldı.

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Olay, pazar günü Atakum ilçesinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eğlence mekanına gelen ve alkollü olduğu belirtilen bir grup, iddiaya göre, görevlilerle tartıştı. Daha sonra eğlence mekanından ayrılan grup, sabah erken saatte mekana yeniden gelerek kurşun yağdırdı, benzin döktükten sonra da ateşe verdi.

Eğlence mekanını kurşunlayıp ateşe verdiler 4 kişi tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Operasyonla Temel Can Ak, Emrullah Kaya, Semih Bişi, Mustafa Demirtaş ve Fatih K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Ak, Kaya, Bişi ile Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Fatih K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Silahlı Saldırı#Eğlence Mekanı#Samsun

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