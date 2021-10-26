Eğlence mekanını kurşunlayıp ateşe verdiler! 4 kişi tutuklandı

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Olay, pazar günü Atakum ilçesinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki eğlence mekanına gelen ve alkollü olduğu belirtilen bir grup, iddiaya göre, görevlilerle tartıştı. Daha sonra eğlence mekanından ayrılan grup, sabah erken saatte mekana yeniden gelerek kurşun yağdırdı, benzin döktükten sonra da ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Operasyonla Temel Can Ak, Emrullah Kaya, Semih Bişi, Mustafa Demirtaş ve Fatih K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Ak, Kaya, Bişi ile Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Fatih K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.