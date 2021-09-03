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Gündem
Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)-
Haber Giriş: 03.09.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Eğlence mekanını kundaklamışlar... 2 kişi Amasya'da yakalandı

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Eğlence mekanını kundaklamışlar... 2 kişi Amasya'da yakalandı

Samsun'da önceki gün yangın çıkan, temmuz ayında 2 kişinin öldürüldüğü eğlence mekanının kundaklandığı ortaya çıktı. İş yerini ateşe veren 2 şüpheli, Amasya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 27 Temmuz günü, Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt (28), husumetli oldukları öne sürülen Yaşar Mertoğlu'nun (29) çalıştığı eğlence mekanına geldi. Kapıdaki görevliyi darbeden Aydenk ve Karakurt, içeri girip mekanı koruması Mertoğlu'na saldırdı. Mertoğlu tabanca ile karşılık verdi, Aydenk ve Karakurt kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydenk ve Karakurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yaşar Mertoğlu, mahkemece tutuklandı.

Eğlence mekanını kundaklamışlar... 2 kişi Amasyada yakalandı



EĞLENCE MERKEZİ AÇILIŞ ÖNCESİ YANDI

Olayın ardından kapatılan bugün yeniden açılışı yapılacağı duyurulan eğlence merkezinde önceki gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında eğlence mekanı kullanılmaz hale geldi.

Eğlence mekanını kundaklamışlar... 2 kişi Amasyada yakalandı



2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Soruşturma başlatan ekipler, mekanın kundakladığını belirledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren Samet İ.Ş. ile Ömer B.D.'yi Amasya'nın Merzifon ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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