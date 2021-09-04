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Gündem
Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 04.09.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Eğlence mekanında skandal görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı...

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 11 yaşındaki A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdiği iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda, dün saat 14.00 sıralarında, ortaokul öğrencisi A.D, dayısı B.D. ve U.E.C. ile birlikte kafe bara gitti.

Eğlence mekanında skandal görüntüler 2 kişi gözaltına alındı...

GÖZALTINA ALINDILAR

Burada, iddiaya göre B.D. ile U.E.C., A.D.'ye zorla içki ve nargile içirdi. O anlar, bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.D. ve U.E.C.'yi gözaltına aldı.

Eğlence mekanında skandal görüntüler 2 kişi gözaltına alındı...

İŞLETMEYE PARA CEZASI KESİLDİ

İşletmeye ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesine uyarınca 3 bin 469 lira para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası 2 şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi.

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