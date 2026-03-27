×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Eğlence mekanında silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 05:52

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

 

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Saldırıda kurşunlar C.Ö, V.B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan V.B. ve 3 kişi, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!