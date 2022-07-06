Eğlence mekanında ortalık karıştı: Avukatın attığı bardak kör etti

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Olay, 3 Haziran'da, alışveriş merkezindeki eğlence mekanında geldi. İddiaya göre, farklı masalarda oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda avukat Faruk Taş, masadaki bardağı diğer gruptaki Oktay Kurt'a fırlattı. Sol gözüne isabet eden Kurt, kanlar içinde kaldı. Bu anlar ise mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Kurt'un sol gözü, görme yetisini kaybetti. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. Kavgaya karışan kişiler arasında İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay A.M.'nin de olduğu belirlendi.

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