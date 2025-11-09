Eğlence mekanında garsonla kavga edip ateş açtılar!

Haberin Devamı

Olay, 1 Kasım'da Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Küfürlü konuşarak mekandaki müşterileri rahatsız ettiği öne sürülen 5 kişi, garsonlar tarafından uyarıldı.



Bunun üzerine masada oturan 3 kişi, garsonlarla tartışarak kavga etti. Ardından dışarı çıkan 3 kişi, 1 saat sonra tekrar gelerek iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler, saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.