Eğlence mekanında garsonla kavga edip ateş açtılar!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 16:24

Ankara'nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanında garsonlarla kavga ettikten sonra iş yerine ateş açan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 1 Kasım'da Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Küfürlü konuşarak mekandaki müşterileri rahatsız ettiği öne sürülen 5 kişi, garsonlar tarafından uyarıldı.

Bunun üzerine masada oturan 3 kişi, garsonlarla tartışarak kavga etti. Ardından dışarı çıkan 3 kişi, 1 saat sonra tekrar gelerek iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler, saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

