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Eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi öldürüldü

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#Ankara#Eğlence Mekanı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 14:58

Ankara'da eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi Sezgin Arslan (49), tabancayla vurularak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, 11 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda müşteri olan bir grup, bilinmeyen bir nedenle garsonlarla tartıştı. İşletmeci Sezgin Arslan, araya girerek gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada gruptaki bir kişi, tabancayla ateş etmeye başladı. Sezgin Arslan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken; ihbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler kaçarken, Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arslan önceki gün hayatını kaybetti.

ORDU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine gönderildi. Cenaze dün öğle vakti toprağa verilirken, güvenlik kamerasından tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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Eğlence mekanında çıkan kavgada iş yeri sahibi öldürüldü

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#Ankara#Eğlence Mekanı#Cinayet

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