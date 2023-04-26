Eğlence mekanında 2 kişiyi darbeden sanığın tahliyesine itiraz

Haberin Devamı

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında, geçen yıl 14 Aralık'ta konser veren rock müzik grubu 'Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inerek, izleyiciler arasında bulunan çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı. Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi. Korkmaz, eğlence mekanının önünde telefonla konuşan Dudarık'a saldırdı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YENİDEN TUTUKLAMA TALEBİ

Korkmaz'ın, Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın görülmesine dün devam edildi. Cumhuriyet savcısı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşamayı göz önüne alarak sanık Korkmaz'ın tahliye edilmesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz ederek, sanığın yeniden tutuklanmasını talep etti. Başsavcılığın talebine ilişkin nihai kararı vermesi için dosya, nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi. (DHA)