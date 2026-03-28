×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eğlence mekânına kurşun yağmuru

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli #Eğlence Mekanı #Saldırı
Eğlence mekânına kurşun yağmuru
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 07:00

Cadde üzerinde bulunan ‘The Castle’ isimli eğlence mekânına otomobilden kurşun yağdırıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaçan saldırganları arama çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

KOCAELİ İzmit, Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bulunan ‘The Castle’ isimli eğlence mekânının önüne dün 00.30 sıralarında otomobille giden kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silah sesleri üzerine mekânda bulunanlar panik ve korku yaşadı. Saldırıda, mekanın işletmecisi de olan işinsanı Volkan Berberoğlu (41), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer ve Talip Çakır ile 2 kişi, kurşunların isabet etmesiyle vuruldu. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Sağlık çalışanlarının yaptığı kontrolde Cem Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Volkan Berberoğlu ve Talip Çakır da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haberin Devamı

Eğlence mekânına kurşun yağmuru

Olay yeri inceleme polisi eğlence mekânı ile cadde üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. 

Saldırının ardından eğlence mekânı mühürlerken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olası yeni bir olayın önüne geçmek amacıyla bölgede devriye sayısı artırıldı.

Eğlence mekânına kurşun yağmuru

BİR HAFTA ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ

Talip Çakır’ın yaklaşık bir hafta önce polislikten emekliye ayrıldığı, kurşunun karın bölgesine isabet ettiği ve iç organlarının zarar gördüğü bildirildi. Mekânın işletmecisi işinsanı Volkan Berberoğlu'nun ise 1 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer'in de uluslararası bir akaryakıt firmasında yöneticilik yaptığı, olay sırasında yakınlarda bir yerlerde Türkiye- Romanya maçını izlediği, eve dönerken selam vermek için mekânın önüne uğradığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Diğer yandan olayda yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Volkan Berberoğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Karaburun Aile Mezarlığı'nda, Cem Özer'in cenazesi ise İzmit Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nde yine ikindide toprağa verildi.

Eğlence mekânına kurşun yağmuru

‘The Castle’ isimli eğlence mekânı, olayın ardından mühürlendi.

 

 

#Kocaeli#Eğlence Mekanı#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!