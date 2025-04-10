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Eğlence mekanına gitti, uyandığında hayatının şokunu yaşadı

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#Zonguldak#Eğlence#Mekan
Eğlence mekanına gitti, uyandığında hayatının şokunu yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 18:02

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir eğlence mekanında alkolün etkisiyle uyuyakalan M.Ö., uyandığında kredi kartından 370 bin TL çekildiğini fark etti. Olayla ilgili mekanda garson olarak çalışan E.Y. tutuklandı.

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İddiaya göre, bir eğlence mekanında vakit geçiren M.Ö., alkolün etkisiyle mekanda uyuyakaldı. Garson E.Y. tarafından uyandırılıp taksiyle evine gönderilen M.Ö., sabah saatlerinde banka hesap hareketlerini kontrol ettiğinde kartından 370 bin TL tutarında işlem yapıldığını gördü.

Durumu fark eden M.Ö., tekrar eğlence mekanına giderek sorumlularla görüşmek istedi. Mekan yetkilileriyle yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.Ö., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Emniyet ekipleri, eğlence mekanında çalışan garson E.Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.Y., Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesi kapsamında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Zonguldak#Eğlence#Mekan

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