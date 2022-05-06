Eğlence mekanı çıkışı havaya ateş açan polis, açığa alındı

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İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat P., önceki gece arkadaşı Volkan A. ile Gazipaşa Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Burada tartışmaya başlayan ikili, daha sonra dışarı çıktı. Murat P., belinden çıkardığı tabancayla sokakta havaya rastgele 6 el ateş etti. Kurşunlar, park halindeki otomobil ile eve isabet etti.

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, meslektaşları Murat P. ile yanındaki Volkan A.'yı gözaltına alıp emniyete götürdü.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru Murat P., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında idari soruşturma da başlatılan polis memurunun açığa alındığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.