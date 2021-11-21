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Eğlence kanlı bitti! Taksiden ateş açıldı, hayatını kaybetti

#İzmir#Bayraklı#Ahmet Soyubol
Eğlence kanlı bitti Taksiden ateş açıldı, hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde bir araya gelip eğlenen arkadaş grubuna apartman çıkışında taksiden tabancayla ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Soyubol (24) hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 04.30 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi, Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. Bir apartman dairesinde bir araya gelip eğlenen arkadaş grubu, binadan çıkışta silahlı saldırıya uğradı. Bir taksiden tabancayla ateş açılan ateşte, mermiler Ahmet Soyubol’a isabet etti. Soyubal, kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Soyubol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ahmet Soyubol'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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#İzmir#Bayraklı#Ahmet Soyubol

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