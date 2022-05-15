Eğlence kanlı bitti

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Barda ilerleyen saatlerde arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Cemil Baş, Eren Çelik’in de arasında bulunduğu 3 kişi tarafından darp edildi. Cemil Baş, bardan giderek kardeşlerine darp edildiğini anlattı. Cemil Baş’ın kardeşleri karşı tarafı arayarak konuyu konuşmak üzere Eyüpsultan’da randevulaştı.

Cemil Baş ve 2 kardeşi randevu yerine gittikleri sırada kendilerine ateş açıldı. Çatışmada, Eren Çelik ve randevulaştığı gruptan İsmail Baş yaralandı. Eren Çelik’in öldüğü belirlendi. İsmail Baş ise hastanede tedaviye alındı. 3 kişi gözaltına alınırken olay yerinde tabanca, susturucu takılı Uzi ve pompalı tüfek bulundu.