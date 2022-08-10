Eğlence faciaya dönüştü! Lunaparkın faaliyetleri durduruldu

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Kazada hayatını kaybeden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe’nin bugün Giresun Valiliği önünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Ordu’ya gönderileceği öğrenildi.



Giresun Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında , “Lunapark'ta yaşanan elim bir kaza sonucu vefat eden Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'ye Allah'tan rahmet, eşi, ailesi, sevenleri ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Gözden Kaçmasın Lunaparkta korkunç kaza! Komiser yardımcısı hayatını kaybetti Haberi görüntüle