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Eğlence dönüşü feci son: 4 arkadaş yanarak can verdi

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#Edirne#Eğlence#Trakya Üniversitesi
Eğlence dönüşü feci son: 4 arkadaş yanarak can verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 07:00

4 arkadaş bir mekânda eğlendikten sonra otomobille bir evin duvarına çarptı. Otomobil alev alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araçtaki 4 gencin yanarak can verdiği ortaya çıktı.

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Edirne’de, Abdurrahman Mahallesi Güney çevreyolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi’nin bağlantı yolu üzerinde dün saat 03.00 sıralarında, 59 DM 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

YANARAK CAN VERDİLER

Yapılan kontrolde, otomobilde bulunan Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18), Cansel Atmaca (20) ve hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu’nun (22) yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek bilgi aldı. 4 kişinin cansız bedenleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 4 arkadaşın bir mekânda eğlendikten sonra Görkem Eroğlu’nun babası adına kayıtlı otomobille mekândan ayrıldıkları öğrenildi. Kaza sonrası yanan araçta yaşamını yitirenlerden birinin cep telefonunun durumu algılayıp Acil Durum (SOS) araması yaparak 112’ye bildirimde bulunduğu tespit edildi.

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#Edirne#Eğlence#Trakya Üniversitesi

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