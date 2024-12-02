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Eğlence dönüşü facia: 5 gence mezar oldu

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#Bartın#İnkum#Bartın Belediyesi
Eğlence dönüşü facia: 5 gence mezar oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 07:00

Bartın İnkum tatil beldesinde önceki gece bir mekânda eğlenen 5 genç, Bartın’a dönüşe geçti. Berkan Kaya (22) yönetimindeki 74 BC 310 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

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Ümit Kömeç (44) yönetimindeki hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpışan otomobil hurda yığını-na döndü. Otomobilde sıkışan sürücü Berkan Kaya ile beraberindeki Koray Uğuz (23), Rahmi Can Odabaş (21), Özgür Çomak (22) ve Murat Can Körükçü (21) yaşamını yitirdi.

Eğlence dönüşü facia: 5 gence mezar oldu

ACI TESADÜF

Kaza yerine çağrılan Bartın Belediyesi’ne ait cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, ölenler arasında kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş’ın da bulunduğunu öğrenince şok yaşadı. Kazada yara almayan kamyon şoförü Kömeç, gözaltına alındı. Hayatını kaybeden gençlerin eğlence mekânından çık-malarının ardından içinde bulundukları araçla yanlarında seyreden başka bir otomobille yarış yaptıkları öne sürüldü. Kazada ölen 5 kişinin liseden arkadaş oldukları, Bartın Üniversitesi’nde de aynı dönemde farklı bölümlerde eğitim görüp mezun oldukları belirtildi.

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#Bartın#İnkum#Bartın Belediyesi

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