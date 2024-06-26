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Eğlence adı altında terör estirmişlerdi: Düğün magandaları suç makinesi çıktı

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#Bursa#Düğün#Bursa Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 14:00

Bursa'da düğün konvoyunda araçlarını durdurup, uzun namlulu silahlarla havaya rastgele ateş eden 3 kişiden Engin Bozkurt (21) ile E.K. (17) tutuklanırken, Abdullah O. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadelerinde 'Eğlence olsun' diye havaya ateş ettiklerini söyleyen şüphelilerden Bozkurt'un 33, E.K.'nin 23, Abdullah O.'nun 5 suç kaydı olduğu belirtildi.

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Olay, 20 Haziran saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyuna katılan 3 kişi, trafiğin durduğu bir anda otomobilden inerek uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı. Şüpheliler, daha sonra trafiğin açılmasıyla araçlarına binerek uzaklaştı. Şüphelilerin havaya ateş etme anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Uzun namlulu silahla havaya ateş açanların düğün sahiplerinden olduğu öğrenildi.

Eğlence adı altında terör estirmişlerdi: Düğün magandaları suç makinesi çıktı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden kimliklerini belirlediği Engin Bozkurt, E.K. ile Abdullah O.’yu kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

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Eğlence adı altında terör estirmişlerdi: Düğün magandaları suç makinesi çıktı

'OLAYIN BU BOYUTA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİK'

Şüphelilerden Engin Bozkurt'un, 'yağma', 'hırsızlık’, ‘yaralama' gibi suçlardan 33, E.K.'nin 23, Abdullah O.'nun 5 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde, "Eğlence olsun diye havaya ateş ettik. Olayın bu boyuta geleceğini düşünmedik" dedikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Engin Bozkurt ve E.K. tutuklanırken, Abdullah O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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#Bursa#Düğün#Bursa Haberleri

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