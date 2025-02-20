Eğitime kar engeli… İşte tatil olan iller ve üniversiteler

Haberin Devamı

Türkiye'nin birçok ilinde kendini gösteren kar, dün itibariyle etkisini artırdı. Kar nedeniyle birçok kentte eğitime ara verildi. İşte tatil olan iller ve üniversiteler...

İSTANBUL

İstanbul Valisi Davut Gül, 21 Şubat Cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Vali Gül, İstanbul İl AFAD Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, "Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi özel tüm okullar halk eğitim merkezleri kurslar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

İstanbul'da eğitim öğretime ara verilen üniversiteler ise şöyle:

-İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

-YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA



-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

-MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Haberin Devamı

-GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

-TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ

YALOVA

Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Yalova genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü Yalova genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversitemizde) eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) bir (1) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

BURSA

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak

Haberin Devamı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

SAMSUN

Haberin Devamı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden saat 12.00 itibarıyla gelen sarı kodlu uyarıya göre Samsun'da devam eden kar yağışının yer yer kuvvetli olacağının, buzlanma ve dona bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinin değerlendirildiğini aktaran Tavlı, şunları kaydetti:

"Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe 12.00'den itibaren ve 21 Şubat Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarımızda görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacaktır."

ORDU

Haberin Devamı

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş aralığında çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de aynı gün idari izinli sayılacaklarını ifade edildi.

Haberin Devamı

GİRESUN

Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti.

Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.

SİNOP

Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.

MUŞ

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da okulların il genelinde tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime bugün olduğu gibi yarın da 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personelin idari izinli sayılacağı, kreş ve anaokuluna devam eden çocukları bulunan kadın personelin de idari izin kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ŞIRNAK

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği ifade edilen paylaşımda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.​​​​​​​

IĞDIR

Iğdır Valiliği, ilde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Iğdır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı sebebiyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak ilimiz genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

AĞRI



Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat’ta tüm okullar, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de idari izinli sayılacak.