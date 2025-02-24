Eğitime kar engeli... İşte 25 Şubat Salı günü okulların tatil edildiği iller

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BARTIN

Bartın Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 25 Şubat’ta 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdüren kuvvetli kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklar olabileceği değerlendirildiğinden, tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görevli, hamile, engelli ve çocuğu kreş̧ veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ORDU

Ordu’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde tüm okullar tatil edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle; İl genelindeki tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Şubat Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen güvenlik, sağlık, karla mücadele birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.