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Eğitime kar engeli

Güncelleme Tarihi:

#Eğitim#Samsun#Okul
Eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 07:00

Ülke genelinde dün etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. İstanbul genelinde okullar, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve riskler nedeniyle dün tatil edildi.

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Samsun’un Alaçam, Asarcık ve Ladik, Kahramanmaraş’ın Nurhak ve Göksun, Çorum’un Oğuzlar ve Ortaköy, Kastamonu’nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin, Şenpazar ve Daday, Sinop’un Erfelek, Samsun’un Havza ve Vezirköprü, Sinop’un Ayancık, Adıyaman’ın Tut, Malatya’nın Doğanşehir ve Arapkir ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi. Tekirdağ’da Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde dün eğitime ara verildi. Sivas, Kayseri, Bingöl, Kırşehir, Elazığ, Nevşehir ve Malatya’da da okullar bugün tatil.

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#Eğitim#Samsun#Okul

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