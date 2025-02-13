Eğitime kar engeli

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Samsun’un Alaçam, Asarcık ve Ladik, Kahramanmaraş’ın Nurhak ve Göksun, Çorum’un Oğuzlar ve Ortaköy, Kastamonu’nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin, Şenpazar ve Daday, Sinop’un Erfelek, Samsun’un Havza ve Vezirköprü, Sinop’un Ayancık, Adıyaman’ın Tut, Malatya’nın Doğanşehir ve Arapkir ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi. Tekirdağ’da Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde dün eğitime ara verildi. Sivas, Kayseri, Bingöl, Kırşehir, Elazığ, Nevşehir ve Malatya’da da okullar bugün tatil.