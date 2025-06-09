Eğitime atanmış değil adanmış bir hayat

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Hollanda’da yaşayan Ali Yağcı, 1958 yılında Karaman’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada okuduktan sonra 1980 yılının güz döneminde Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi. Öğretmen olma hayaliyle mezun olduktan sonra Hollanda’da yaşayan gurbetçi bir ailenin kızıyla evlendi. Hemen ardından 12 Eylül darbesi yaşanınca öğretmen olarak atanamadı. 1981’de Hollanda’ya taşınan Yağcı, atama beklediği günleri yurtdışında geçirdi; bir süre turizm sektörüyle ilgilendi, daha sonra seyahat acentesi kurdu. Öğretmenlik hayali suya düşen Ali Yağcı, eğitime olan tutkusunu turizmcilik ve koleksiyonerlikle birleştirerek Karaman’da bir ilkokul müzesi açmaya karar verdi. 1989 yılından bu yana ahşap kalem kutuları, kalemtıraşlar, abaküsler, alfabe kitapları, yardımcı ders afişleri, haritalar, karneler, kara tahtalar gibi ilkokul düzeyinde kullanılan her türlü eğitim araç gerecinin bulunduğu 35 bin eğitim materyali topladı. 29 Ekim 2023’te yani Cumhuriyetin 100’üncü yılında da eğitim tarihi müzesini açtı.

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‘ÖĞRETMENLİK KUTSAL’

Ali Yağcı müzenin öyküsünü şöyle anlattı:

“Önce Hollanda’daki örneklerini, sunum yöntemlerini inceledim. Müzenin ilk materyali 1989 yılında aldığım bir abaküs oldu ve onu diğerleri izlemeye başladı. Yıllar içinde müzayedeleri, ikinci el eşya dükkânlarını, taşımalı olduğu için kapatılmış okulları gezerek binlerce materyal topladım. Müzemizde, yer darlığı nedeniyle sahip olduğumuz 35 bin eserden 7 binini sergileyebiliyoruz. 1650’li yıllardan Osmanlı dönemine ait bir alfabemiz var ve en eski eser olarak bunu söyleyebilirim. Kurşun kalem koleksiyonumuzda 5 bin parça var. Sergilediğimiz eğitim materyallerinin yanında; eski bir öğretmenler odası, müdür odası, sıbyan mektebi, iptidai mektebi, Cumhuriyet dönemi, maarif salonu ve Hollanda sınıflarını da ziyaretçiler için oluşturduk. Bir Avrupa ülkesiyle mukayesesinin yapılabilmesi için Hollanda sınıfı açtık. Ben 1980 ihtilali zamanı atansaydım ve yurtdışına gitmeseydim belki de ben de o binanın bir öğretmeni olacaktım. Bizim kültürümüzde öğretmenlik kutsal bir meslek. Her ne kadar diplomasını alıp öğretmenlik yapamamış olsak da eğitime kıyısından köşesinden dokunmuş olmak benim için çok önemli. Müzeye gelen öğrencilere rehber eşliğinde eğitim tarihini öğretmiş oluyoruz. Bu da bana öğretmenliğe yakın bir tatmin duygusu sağlıyor.”

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TARİHİ BİNAYI YENİDEN CANLANDIRDI

Müzenin bulunduğu Gazi Kültür Sanat Merkezi binasının temelinin 1923 yılında atıldığını belirten Ali Yağcı, “1927 yılında ise öğretime başlayıp ilk mezunlarını 1935 yılında vermiş. TBMM’nin ilk binasının yapıldığı tarzda Avusturyalı mimarlar tarafından yapılmış tarihi bina 1980’lerin başına kadar okul olarak kullanıldı. Sonra bir tadilat gördü ve 2015’e kadar ilkokul olarak kullanılmaya devam etti. Karaman Mektebi, Karaman İlkokulu, Gazi İlköğretim Okulu daha sonra Gazi Mustafa Kemal İlkokulu isimleriyle yıllarca hizmet vermiş bu bina 2015’te ihtiyaçları karşılayamadığı için kapandı. Bu okul Karaman için, İstanbul’daki Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi gibiydi. Biz başvurduğumuzda metruktu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan’ın katkıları ve desteğiyle bina müzeye tahsis edilmiş oldu” dedi.

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