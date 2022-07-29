Eğitimde yeni polemik: Fenomen öğretmen olur mu

Haberin Devamı

Sosyal medyada fenomen olan öğretmenler, eğitimciler arasında tartışma başlattı. Son olarak 2 eğitimci sosyal medyada karşı karşıya geldi. Instagram’da 408 bin takipçisi olan, ilkokul öğretmeni İhsan Kartoğlu’yla, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Yusuf Kızıltaş arasında polemik yaşandı. İşte tarafların savları...

İhsan Kartoğlu (Fenomen öğretmen):

BU PAYLAŞIMLAR İLETİŞİM TARZIM

Sosyal medya üzerinden bir grup, kendi düşünceleri ekseninde insanları toplayıp beni hedef göstererek, sürekli hakkımda şikâyette bulundu. Bir öğrencimi doğum gününde Kars merkeze götürdüm. Birlikte kutladık, alışveriş yaptık, hamburger yedik. Bu paylaşımlar çocuklarla iletişimimi arttırıyor. Bu ve buna benzer içeriklerimle ilgili çocuk haklarını ihlalden, çocuklar üzerinden ticari kazanç elde ettiğime dair iftiralarda bulundular. O videolarda velilerin izinleri var.

Haberin Devamı

PARA KAZANMADIM

Sosyal medyada aylardır ismimi vermeden “Kars’ta bir öğretmen” diyerek, sanki yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hakkımda karalama kampanyası yapıyorlar. Instagram’da bir tanıtım, link paylaşmadan, bir firmayla işbirliği yapmak mümkün değil ve benim bir tane öyle içeriğim yok. Neye dayanarak böyle bir iftira attıklarını bilmiyorum.

HERKES GİBİ OLAMAM

Sosyal medyada öğrencilerle birlikte içerik paylaşmakla ilgili görüşler tamamen göreceli bir kavram. Her öğretmenin yoğurt yiyişi farklı. Ben mesleğimi, herkes gibi icra etmek zorunda değilim. Ayrıca velilerimin de öğrencilerle çektiğimiz içeriklerle ilgili desteği büyük. Ben insanların şiveleriyle alay etsem bu desteği göstermezlerdi.

Haberin Devamı

Dr. Yusuf Kızıltaş (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi):

ÖĞRENCİ DEKOR, SINIF PODYUM

İhsan Kartoğlu’nun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini düşündüğüm bazı içeriklerini sosyal medya üzerinden paylaşıp, görüşlerimi bildirdim. Mesela bir öğrenci ‘sekiz’ kelimesini ‘sekkiz’ olarak söylüyor. Öğretmen de bununla ilgili videoda kahkaha atıp paylaşıyor.

‘ŞİVEYLE ALAY EDİYOR’

Bu paylaşımın pedagojik boyutu ne? Bunu izleyenler ‘öğretmen çocuklarla ne kadar içli dışlı, sevecen’ diyor ancak burada öğrencinin şivesiyle alay var. Ayrıca öğretmenlerin öğrencileri çekip paylaştığı video ve fotoğraflar kötü niyetli insanlar tarafından da kullanılabilir. İnsanlar velilerin iznini aldıktan sonra her şeyin meşru olduğunu sanıyorlar.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Fiyatları tayin eden Allah’tır saptırması Haberi Görüntüle

‘PEDAGOJİDEN ESER YOK’

Öğrencilerle yaptıkları faydalı etkinlikleri paylaşan hesaplar da var. Eğitici olan bazı hesapları ben de takip ediyorum. Ancak İhsan öğretmenin paylaşımlarında eğitim ve pedagoji adına bir tane içerik yok.

‘ÜN PEŞİNDE KOŞUYOR’

İhsan Kartoğlu, zaten öğretmenliğe başlamadan önce Youtuber’lık yapmış. Kars’a atandığı ilk gün bölgeyi tanıtan videoları var. Sosyal medya üzerinden böyle paylaşım yapan öğretmenlerden bazıları, çocukların kişisel haklarını ihlal ederek ün peşinde koşuyor.

Gözden Kaçmasın Tanıtım ‘rekor’ getirdi Haberi Görüntüle

YASALAR NE DİYOR?

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı’na (ÇAÇAV) üye avukatların ‘görevi kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal’ şikâyeti üzerine açılan idari soruşturma sonucunda Kartoğlu disiplin cezası aldı. ÇAÇAV üyesi avukat Şahin Antakyalıoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili genelgesine göre öğrencilerin video ve fotoğraflarını paylaşmaması gerekir. Daha önce çocuklarının videolarını paylaşan Youtube ünlüsü anneler için bir şikâyette bulunmuştuk, öğrenciler özelinde paylaşım yapan öğretmenler için de benzer bir çalışma yapıyoruz” dedi.