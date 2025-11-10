Eğitimde Türk-Fin zirvesinde Atatürk’e övgüler

Haberin Devamı

Dünyaya eğitim ihraç eden ülkelerin başında gelen Finlandiya’nın Türkiye’deki tek eğitim zirvesi FinFest 2025, Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleri ile N.E.T. Akademi öncülüğünde Ankara ve İstanbul’da gerçekleşti.

Etkinliğin onur konuğu, dünyaca ünlü oyun Angry Birds’ün yaratıcısı ve Slush girişimcilik zirvesinin kurucusu Peter Vesterbacka, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitimde yaptığı reformlara dikkat çekti:

“Bugün burada olmak benim için çok anlamlı. Çünkü Türkiye ile Finlandiya arasında çok özel bir ilişki var. Ülkenizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Finlandiya’nın eğitim çalışmalarını yakından takip etmişti. 100 yıl önce başlattığı o vizyoner reformların ruhunu yaşatmak hepimizin görevi. Belki de en büyük ortak misyonumuz, Atatürk’ü yeniden gururlandırmak olacaktır. Özgürlüğünüz yoksa hiçbir şeyiniz yoktur. Bilim, neden diye sormaktan, sorgulamaktan doğar. Finlandiya’da öğretmenlik en saygı duyulan ve en çok tercih edilen mesleklerden biri. Öğretmenlerimizin çoğu yüksek lisans mezunu ve toplumun en güvenilen kesimi. Mutlu, özgür ve adil bir toplumun mimarları onlar. Atatürk’ün bir asır önce başlattığı vizyoner eğitim reformları bugün hâlâ ilham veriyor. Türkiye ve Finlandiya geleceğin eğitimini birlikte şekillendirebilir.”

İKİ ÜLKENİN İŞBİRLİĞİ ZEMİNİ

Türkiye’deki öğrenci, öğretmen ve kurumlara Finlandiya eğitim sistemi hakkında danışmanlık veren N.E.T. Akademi Kurucusu Aytuna Yamaç da FinFest 2025’in, iki ülke arasında yalnızca bir etkinlik değil, uzun vadeli işbirliği zemini oluşturduğunu ifade etti. Festivalin sadece öğrencilerin Finlandiya’daki eğitim fırsatlarına erişmesi olmadığını, Türkiye’de bu fırsatlara erişme imkânı olmayan öğretmenlere de eğitim fırsatını ayağına getirdiklerini ifade etti.