Eğitimci Vali’den kitap okuma alışkanlığını artırmak için ’Kitap Aksaray’ projesi

Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra uzun süre öğretmenlik yapan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken İçişleri Bakanlığı’nın en son kararnamesiyle Aksaray Valiliği’ne atanan Hamza Aydoğdu, kentte okuma alışkanlığını artırmak için ’Kitap Aksaray’ adlı bir proje başlattı. Proje kapsamında önce kitap bağışı yapılması için bugün 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda stantlar kuruldu. Şu ana kadar yaklaşık 100 bin kitap bağışı yapıldı. Bu kitaplar ise ’www.kitapaksaray.gov.tr’ adlı internet adresindeki sanal kütüphaneye üye olanlara ücretsiz olarak teslim edilecek. 15 gün içinde kitabı okuyup özetini sanal kütüphanedeki sisteme yazdığı takdirde kitap okuyucunun olup, ikinci bir kitap alma hakkına kavuşacak.



’OKUYAN İNSANIN RUH KİMLİĞİ FARKLI OLUYOR’



Uygulanan projenin Türkiye’ye bir model olacağını ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, ”Okuyan insanın empati yeteneği gelişiyor, okuyan insan derinleşiyor, dünyaya bakış açısı değişiyor. Okuyan insanın ideolojik saplantıları da olmuyor, ötekileştirmiyor, ayrıştırmıyor. Okuyan insanın ruh iklimi farklı oluyor. Onun için bizim dünyayı anlamamız ve anlamlandırmamız için kesinlikle okumamız gerekiyor. Bugün Aksaray için tarihi bir gün. ’Kitap Aksaray’ adlı online site kurduk. Bu site şöyle çalışıyor; bütün Aksaray’daki vatandaşlarımız bu siteye girerek, yaş gruplarına veya algılarına göre bu kitapları seçebiliyorlar. Kitaplara dokundukları zamanda kargoyla bu kitapları evlerine gönderiyoruz. Kitabı okuyup, özetini sisteme girdikten sonra ikinci kitabını gönderiyoruz. Kitaplar okunup sisteme girdikten sonra da Aksaray’da kalıyor. Bu kitapları toplamak evet önemli ama bu kitapları okutabilmek ondan daha önemli sitemiz açıldıktan 1 saat içerisinde 250-300 civarın da sipariş aldık. Kampanyamız 7den 70e herkes tarafından büyük ilgi görüyor. 5 kitap getiren de var 600 kitap getiren de var. Tebrik ve teşekkür etmemek mümkün mü. Bir getiren de bin getiren de bu gururun değerli bir parçasıdır” dedi.



