Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde şüpheli Ufuk Akçekaya'yı taşıyan taksici konuştu: Sakindi

Haberin Devamı

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, beraberinde şoförü Şerif Eker ile bayram tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları çarşamba günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile şoförü Eker'in kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbarla çiftliğe savcı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

Haberin Devamı

Şerif Eker

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cesetlerinin, evin yemek yenilen salon kısmında bulunduğu öğrenildi. Arıkan'ın salı gecesi son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00'e kadar birlikte olduğu ve gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışması sonucu, çifte cinayetin şüphelisi olarak Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya gözaltına alındı. İstanbul’da yakalanan Akçekaya'nın gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, Nazmi Arıkan ile aralarında geçen yıl yaşanan olayları anlattığı belirlendi.

Ufuk Akçekaya

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Akçekaya, 7 gün önce de Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları olarak kendisiyle yapılan lisans anlaşmasının iptal edildiğine dair sosyal medyadan paylaşım yaptığı görüldü.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Sevgili dostlar, hakkımda kurumlarımla ilgili mesnetsiz haberlerin sebebini tekrar belgeleriyle açıklamak istiyorum. 3 yıl önce bugün işlettiğim Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarım (8 şube) dersler başlamasına 1 ay kala (2.500 öğrenci) tam 3 yıl önce bugün 7 Temmuz 2019 tarihinde internet sitesinde ekteki şekilde ilan etmiştir. Bu duyuruyu şubelerimi, ismimi yayınlayıp, kitap yayın vermeyerek binlerce insanı mağdur etmiş, kayıt sildirme furyası başlatmıştır. 10 yıllık anlaşmamızı sebep göstermeden, haber vermeden bozmuş tüm düzenimizi alt üst etmiştir. Eğitim sektöründe kayıtlarımızı 12 Ocak 2019 tarihinde yaptığımız bursluluk sınavıyla aldığımız bir sistemde 1 ay kala böyle bir hareket iyi niyetten uzak tamamen bir kumpastır. Binlerce öğrencinin bu durumu sebebiyle PLANLI BİR ŞEKİLDE şahsımı, şirketlerimi zora sokmuşlardır. Öğretmenlerle anlaşmalar Haziran 2019'da yapılmış, bina kiraları, SGK vergi hepsi alınan kayıtlarda kullanılıp ödenmişken derslerin başlamasına az bir zaman kala bu hal ticari olarak tüm sistemimi zora sokmuştur. 2016 yılında 10 yıllığına anlaşmış ve bozulmaması adına iki eski şirketi de (Tutkum Fen Bilimleri Lmt ve Beylikdüzü Fen Bilimleri Lmt) devir almışımdır. Bu anlaşma kesinlikle bozulmayacak diye sözleşmişizdir. Anlaşma bozulursa ilk yılımın cirosu kadar dövize çevirerek (2016-2017 eğitim dönemi cirom 5.000.000$) bana ödeme sözü vermişlerdir. Sonuç olarak bunu uygulamamışlardır. 3 yıldır büyük zorluklar içinde götürdüğümüz sistem artık tamamıyla tıkanmıştır. Ticari ve itibari suikast yapılmıştır. Takdir kamuoyunundur."

Haberin Devamı

Nazmi Arıkan

OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE GELMİŞ

Jandarmadaki sorgusu devam eden Akçekaya'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Jandarma, Akçekaya'nın 11 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'dan otobüsle Gelibolu ilçesine geldiğini, burada bir gece konakladıktan sonra minibüsle Eceabat ilçesine geçtiği, olay günü de Eceabat’tan taksiyle Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'a ait çiftliğe gittiğini belirledi.

Bu arada otopsi işlemleri tamamlanan Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Haberin Devamı

'DAHA ÖNCE DE İLÇEYE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Gözaltındaki cinayet şüphelisi Akçekaya'nın aracına bindiği taksi şoförü evli ve 2 çocuk babası Ayhan Kütükçüler, DHA’ya konuştu.

Ayhan Kütükçüler, Akçekaya'nın kendisine internet üzerinden numarasını bulup ulaştığını belirterek, "Beni aradı. Eceabat'tan almamı istedi. Gelibolu minibüsüyle Eceabat'ın Kilitbahir kavşağından saat 20.00'de aldım. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir pantolon vardı. Bir kol çantası taşıyordu. Sakindi. Daha önce de ilçeye geldiğini söyledi. Olay yerine gitmek istediğini söyledi. Bigalı, Kumköy ve Yolağzı'ndan sonra olayın olduğu Karainebey köyüne ulaştık. Köyü 1 kilometre geçtikten sonra hayvan çiftliğinin orada indi. 205 TL taksi ücretini verdi. Sabahtan ise Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmek istediğini, ne kadar tutacağını sordu. '4 bin 500 TL tutar' dedim. Kabul etti, sabah onu Bodrum'a götürmek üzere sözleştik. Ben ayrıldım. Ancak gece tekrar aradı, 23.45'te yanına gittim. Bodrum'a değil, Gelibolu'ya gitmek istediğini söyledi. Saat 00.24'te Gelibolu garajına götürdüm. 520 TL tuttu. Cebinde 460 TL olduğunu söyledi. Helalleştik. Ayrıldı" diye konuştu.

Haberin Devamı