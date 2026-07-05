Eğitimci Fahamettin Akıngüç 100 yaşında hayatını kaybetti

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Akıngüç, yarın İstanbul’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından sonsuzluğa uğurlanacak. Kültür Okulları ve İstanbul Kültür Üniversitesi Kurucusu olan eğitimci Fahamettin Akıngüç, 8 Ocak 1926’da İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1943 yılında Yüksek Mühendis Okulu’na giren Akıngüç’ün okulu, öğrenimi sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştü ve İnşaat Fakültesi’ni 1950 yılında tamamladı. Akıngüç, kendi alanında yaptığı çalışmaların ardından 1960 yılında İstanbul’da, dönemin eğitim alanında kurulan ilk özel okullarından olan Kültür Koleji’ni eğitime açtı. Kültür Koleji Eğitim Vakfı’nı (KEV) kurarak İstanbul Kültür Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarını başlattı ve 15 Temmuz 1997’de İstanbul Kültür Üniversitesi öğretime açıldı.

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‘REHBERLİK’ UYGULAMASINI BAŞLATTI

Eğitim alanında ilk defa öğrencilere ‘rehberlik’ hizmeti verilmesi uygulamasını başlatan Akıngüç, yine eğitim sektöründe ilk defa okul içinde psikologlar istihdam ederek, öğrencilerin gelişme durumlarını, sorunlarını, bilimsel olarak izletti. Bu konularda velilere periyodik rapor gönderme sistemini de uygulamaya koydu. Eğitim sektöründeki bu yenilikçi ve öncü faaliyetlerinin devamı olarak, Türkiye’deki özel eğitim kurumlarını bir çatı altında toplama çalışmalarını başlattı ve uzun yıllar Özel Okullar Derneği Başkanlığı görevini yürüttü.

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FAZIL SAY BESTESİNİ İTHAF ETMİŞTİ

Fazıl Say, ‘Bir Öğretmenin Hayalleri’ adını verdiği eserini, eğitimci Fahamettin Akıngüç’ün 100’üncü doğum günü için geçen aylarda bestelemişti. Say, eserini seslendikten sonra “On binlerce mezunun yanı sıra halen 20 bine yakın öğrencisi olan Kültür Okulları’nın kurucusu bu büyük eğitim insanı benim için çok değerli. Kültür ve sanat olmadan insan var olmuyor. 100’üncü yaşında yatakta, evde olsa da kendisi için hazırladığım besteyi bu kıymetli insana selamlarımız ve enerjilerimizle yollayalım” demişti.