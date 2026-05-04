Eğitim uzmanlarından LGS’de son 6 hafta taktikleri

13 Haziran’da gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi için artık geri sayım başladı. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik ve Rehberlik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu, “LGS’ye kalan son haftalar, öğrenciler için yalnızca yoğun bir çalışma dönemi değil; aynı zamanda doğru strateji, zaman yönetimi ve psikolojik dengeyi kurma sürecidir” dedi. Bu aşamada önceliğin eksiklerin doğru analiz edilmesi ve çalışmaların bu doğrultuda planlanması olduğuna dikkat çeken Ulu, şunları söyledi:

SORULARI ANALİZ ET

“Günlük ve haftalık hedeflerle ilerlemek, farklı soru tipleriyle pratik yapmak ve deneme sınavlarını yalnızca çözmekle kalmayıp detaylı analiz etmek başarıyı doğrudan etkiler. Sınav stratejilerinin netleştirilmesi, zamanı doğru kullanma becerisinin geliştirilmesi ve öğrencinin kendine uygun çalışma ritmini bulması bu dönemin en kritik kazanımlarıdır. Bu süreci planlı, dengeli ve bilinçli yöneten öğrenciler, LGS’de önemli bir avantaj elde eder.”

BİLGİLERİNİ SAĞLAMLAŞTIR

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz da “Bu süreçte önceliğimiz bildiklerimizi kalıcı hale getirmek ve eksiklerinizi gidermek olmalı” diyerek yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Tüm derslerden bugüne kadar işlediğiniz konuların isimlerini yazarak kaçar konuyu tekrar etmeniz gerektiğini bulun.

- Tekrar edilmesi gereken konuları mayıs sonunda tamamlanacak şekilde önce haftalık sonra günlük olacak şekilde gruplayarak çalışma planınızı oluşturun.

- Tekrarını yaptığınız konularla ilgili elinizdeki kaynaklardan ve MEB tarafından yayınlanan testlerden soru çözün.

BAYRAMA DİKKAT

- Son bir ayda sınav hazırlık temposunun artırılması gerektiğini söyleyen Hatice Yılmaz, bu kritik döneme denk gelen Kurban Bayramı’nda adaylara tatil havasına girmemelerini tavsiye ediyor. Mayıs ayının son günlerindeki bayram tatilinden sonra sınava sadece iki hafta kalmış olacağını hatırlatan Yılmaz, “Bayramı tatil havasında geçirir ve sınav atmosferinden uzaklaşırsanız kalan kısıtlı zamanda yeniden toparlanmanız çok zor olur” diyor.

HANGİ DERSE NASIL ÇALIŞMALI

TÜRKÇE

- Paragraf sorularında önce soruyu sonra paragrafı okuyun.

- Yorum gerektiren sorularda yorumlamayı yazarın görüşü doğrultusunda yapın.

- Tüm seçenekleri değerlendirmeden cevaba karar vermeyin.

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

- Kavram bilgisi ve yorum sorularını birlikte çalışın.

- Olayların kronoloji haritasını çıkarın.

- Önemli olaylar ve sonuçlarını tekrar edin.

İNGİLİZCE

- Kelime bilgisi her gün tekrar edilmeli.

- Okuduğunu anlama sorularına ağırlık verilmeli.

- Basit cümle yapıları gözden geçirilmeli.

MATEMATİK

- Önce konu tekrarı sonra soru çözümü yapın.

- İşlemleri akıldan değil kâğıt kalem kullanarak yapın.

- Anlamadığınız konular, çözemediğiniz sorularla ilgili varsa video izleyin, yoksa öğretmenlerinize danışın.

- Sınavlarda çok zor, zor, normal ve kolay sorular bulunur. Çok zor bir soruyla karşılaştığınızda motivasyonunuz düşmesin.

FEN BİLİMLERİ

- Konu tekrarlarını kısa notlarla yapın.

- Deney ve yorum sorularına ağırlık verin.

- Grafik ve tablo okuma becerilerinizi geliştirin.