Eğitim uzmanları yorumladı: ‘Devamsızlık’ çocuğu suça sürükler mi

Loughborough Üniversitesi ile İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) 5–16 yaş arası yaklaşık 1 milyon çocuğun verilerini inceleyerek yaptığı çalışma, devamsızlığın sadece eğitim başarısını değil, çocukların zihinsel sağlığını da doğrudan tehdit ettiğini ortaya koydu. Verilere göre, okula hiç devamsızlığı olmayan çocukların yalnızca yüzde 1.8’i psikolojik sorunlar nedeniyle hastaneye başvururken, devamsızlık oranı yüzde 20’ye çıktığında bu oran yüzde 3.8’e, yüzde 30 olduğunda ise yüzde 5.3’ün üzerine çıkıyor.

ÇİFT YÖNLÜ ETKİLEŞİM VAR

Çalışma, okul devamsızlığı ile ruh sağlığı sorunları arasında çift yönlü bir etkileşim olduğunu da gösteriyor. Okuldan uzak kalan çocuklarda ruhsal sorunlar daha sık görülürken, halihazırda ruhsal sorun yaşayan öğrenciler de daha çok devamsızlık yapıyor. Araştırma ayrıca İngiltere’de Eğitim, Sağlık ve Bakım (EHC) planı kapsamındaki ücretsiz yemek ve özel eğitim hizmetlerinin bu riski kısmen azalttığını da ortaya koyuyor. Royal College of Psychiatrists çocuk ve ergen birimi başkanı Dr. Guy Northover, bulguların okulun çocuk ruh sağlığı için koruyucu bir işlev gördüğünü kanıtladığını vurgularken, ‘okuldan uzak kalan çocuklarda krize gidişin nedenlerini anlamak için daha fazla araştırma gerektiğini’ söylüyor. Benzer bir tablo Türkiye için de geçerli. Eğitim uzmanları, araştırmanın sonuçlarının ülkemizdeki görünümünü Hürriyet’e değerlendirdi...

SUÇ İŞLEME İHTİMALİNİ ARTIRIYOR

Doç. Dr. Elif Ulu (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi):

Okul koruyucu bir faktördür. Sosyalleşme, disiplin ve düzen sağlar. Devamsızlık başladığında okul korkusu, kaygı ya da akran zorbalığı gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Devamsızlık, çocukları hızla risk grubuna sokar. Çocuk okula gitmedikçe daha çok uzaklaşıyor ve suça sürüklenme ihtimali artıyor. Okulun değeri burada çok net ortaya çıkıyor. Türkiye’de de yapılacak bir saha çalışmasında benzer sonuçlar elde edilebilir.

OKUL TERKİNE KADAR GİDEBİLİYOR

Prof. Dr. Metin Pişkin (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi):

Devamsızlık ve ardından gelen başarıdaki düşüş, öğrenme sürekliliğini bozuyor. Disiplin bilinci zayıflıyor, sosyal ilişkilerde kopuş yaşanıyor. Çocuk, odasına kapanıp telefonla vakit geçiriyor. Bu kısır döngü sonunda okul terkine kadar gidebiliyor. Devamsızlık, çocukların suça sürüklenme ihtimalini de artırıyor. Çocukların sorunlarını okul yıllarında çözememek, onların ileride suç işleme ihtimalini dört kat yükseltiyor.