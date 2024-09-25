Eğitim uzmanları yanıtladı: Başarı için ‘özel ders’ şart mı

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Prof. Dr. Memduh Sami Taner (Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi): Toplumumuz, eğitim hizmeti alma sürecinde artık rasyonel düşünme becerisini yitirdi. Beslenme, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarda olduğu gibi eğitimde de çevresine mesaj verme, bir anlamda reklam ve gösteriş yapma davranışı hâkim oldu. Özel ders aldırmak sanki iyi anne ve babalık yapmanın bir göstergesi gibi algılanıyor. Çocuklar zaten aşırı hazırcı yetiştiriliyor. Evde çocuğunun odasını toplayan, ayakkabısının bağcıklarını bağlayan ebeveyn, eğitim-öğretimde de özel ders aldırarak çocuğuna karşı görevini yerine getirdiği yanılgısı veya örtük bir reklam peşinde.

TAKVİYE AMAÇLI OLMALI

Oysa özel ders, öğrencinin mevcut çabasının ‘sınırda kaldığı’ durumlarda eski deyimle ‘takviye’ amaçlı kısa süreli aldırılması gereken bir ücretli eğitim faaliyetidir. Özel ders beynin bazı loblarının hâkim olduğu becerileri uyandırıp geliştirmek için faydalanılan bir kaldıraç olmalı. Yıl boyu özel ders aldırmak, ancak okuldaki öğretmene güvensizlik göstergesi olabilir. İyi iletişim, renkli öğrenme ortamı, sevgi ve ilgi yaratmaya dayalı gayret varsa ‘öğrenme’ olur, böyle olunca da ekonomik olarak önemli bir külfet haline gelmiş özel ders ihtiyacı azalır. Çocuk ve genç beyni yeni bilgileri rahatlıkla özümseyecek kapasitededir. Sorun bazı öğretmenlerin bilgiyi basite indirgememeleri, eğitim sürecine samimi ve renkli atmosfer kazandıramamalarından kaynaklanıyor olabilir. Yani öğretmen dersi sevdirmek yerine sadece görevini yapma anlayışı ile hareket ediyorsa verimli bir öğrenme gerçekleşmez.

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KRİTER ‘ÖĞRENME FARKLILIKLARI’

Prof. Dr. Neslihan Güney Karaman (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi): Özel ders için ihtiyaç belirtileri akademik temelli oluyor. Aslında özel ders kararı için göz önünde bulundurulması gereken ‘eğitimde bireysel farklılıklar.’ Herkesin öğrenme biçimi farklı. Bazıları sadece dinleyerek bazıları yazarak daha iyi öğreniyor. Kalabalık sınıflarda çocuk öğrenme sorunu yaşıyorsa özel ders alabilir. Ancak özel dersin gerçekten ihtiyaçtan mı yoksa özenti nedeniyle mi aldırıldığı her zaman tartışmaya açık bir konu. Yarışmacı bir anlayışın olması ve okuldaki ders saatlerinde çocuğun öğrenmeye ayıracağı zamanının kısıtlı olmasından dolayı maalesef destek alması gereken durumlar olabiliyor. 12’nci sınıfta öğrenciler okulda geçirdiği zamanı azaltıp özel derslerle sınava hazırlanıyorlar. Tabii bu durum da eğitimde tartışılan bir konu.

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VELİLER NE DİYOR?

ARKADAŞLARI GİDİYOR DİYE...

Bazı ebeveynler, çocuklarına özel ders aldırma nedenlerini şöyle açıklıyor: