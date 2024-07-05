Eğitim Uzmanı Ünsal’dan LGS için tercih tüyoları

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LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih dönemi başladı. 17 Temmuz’da sona erecek tercih döneminde adaylar, kendileri için en iyi liseyi ararken Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilere hazırlık sınıfı dahil olmak üzere 5 yıllık bir eğitim veriyor. Okul, özel müfredatı ile öğrencilere yapay zekâ, robotik kodlama ve yazılım derslerinin yanında ulaşım, burs, staj ve yemek olmak üzere birçok imkân sunuyor. Bu sene LGS ile 36 öğrenci alacak olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih dönemi dolayısıyla ziyaret eden Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı moderatörlüğünde öğrenciler ile velilerin sorularını yanıtladı. Ünsal adaylara ve ailelerine şu tercih tüyolarını verdi:

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YÜZDELİK DİLİME DİKKAT

“17 Temmuz’a kadar devam edecek bu süreçte önceki yıllarda oluşmuş yüzdelik dilimlere göre tercih listeleri oluşturmak, adayların şanslarını artıracaktır. Bir yelpaze içerisinde seçim yapmak, kendi yüzdelik diliminin biraz daha yukarısında olan okullardan başlayıp ve biraz daha aşağısında olan okullardan liste oluşturmak da doğru olacaktır. Önemli olan en son yazdıkları okula yüzdelik dilim olarak ne kadar uzak ya da yakın oldukları. Bazen yıldan yıla farklılıklar oluşabilir ve bundan dolayı kazanma şansını riske edebilirler. Böyle bir riski yaşamamak için alt sıralarda yazdıkları okulların yüzdelik dilimlerinin kendi yüzdelik diliminden daha aşağısında olan yerlerden olması, onlar için yararlı olacaktır.

Nuran Çakmakçı - Salim Ünsal

ÖNYARGI TAŞIMAYIN

Liselerle ilgili önyargı taşımasınlar. Bir lisenin puanı veya yüzdelik dilimi yüksek ise o lise illa daha iyi lisedir, puanı ondan biraz daha düşük olan daha zayıf bir lisedir şeklinde bir algı doğru değildir. Lisenin lokasyon olarak öğrencinin yaşadığı yere ne kadar yakın olduğu çok önemli. Baktığımızda Türkiye’deki okullar genel olarak birbirine benzeyen okullar. Dolayısıyla iş biraz öğrencinin kendisine düşüyor.

ACELE ETMEYİN

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Bu süreci iyi kullansınlar. Hemen acele bir tercih listesi oluşturup teslim etmek yerine okulları araştırıp bir uzman desteğinden yararlanarak tercihlerini yapmalarını öneriyorum. İlk yerleştirmede sonuçlar istedikleri gibi gelmediği takdirde, yani istedikleri okulları kazanamadıkları takdirde 22 Temmuz’da başlayıp 2 hafta devam eden bir nakil süreci de karşılarında olacak. Bazıları o nakil sürecinde de istedikleri okullara geçebilme şansını yakalayabilirler. Ben hepsine başarılı bir tercih dönemi diliyorum.”

İLK TERCİHİM OLACAK

'Almir Berkay Albayrak, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercih etme nedeninin 5 yıl eğitim sunması olduğunu belirterek, “İlk senesinde güzel, nitelikli dil eğitimi veriyor. Artık lisede eğitim süreci bitmiyor. Üniversite de önemli. 11 ve 12. snıfta ağır sayısal dersler imkânı sunması nedeniyle Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tercihlerimde yazdım. Amacım donanımlı bir mühendis olmak. Bunun içinde iyi bir sayısal ders olanağı sağlayan bir okul olması lazımdı. Bu okulu tercih etmemin nedeni yüksek donanımlı bir mühendis olmak” diye konuştu.

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YUVA GİBİ HİSETTİM

Tercih edeceği okulun imkânlarını önemsediğini aktaran Nisa Nur Yılmaz da “Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencilere verdiği imkânlar çok güzel. Okula geldiğimde sahiplenici bir yuva gibi hissettim. Okul çok güzel. Yurtdışı imkânları sağlıyor. Eğitim verdikten sonra üniversitede staj ve iş imkânı sağlıyorlar. Her öğrencinin isteyeceği durumlar bunlar. O yüzden tercih ediyorum” dedi.

YENİ ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan şunları söyledi: “Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yine bir tercih sürecindeyiz. Bu sene üçüncü yılımızdayız. Yine heyecanımızı koruyoruz ve bu sene farklı bir uygulama yapmak istedik. Salim Ünsal tercihler konusunda, LGS süreçleri konusunda duayen isimlerden birisi. Velilerimiz ve öğrencilerimiz sürekli zaten okulumuzu ziyaret ediyor. Onlara en iyi tercihi nasıl yapmaları gerektiği, bu zorlu süreci nasıl atlatmaları gerektiği, iyi bir lise seçimi nasıl olması gerektiğini belirtiyoruz. Türkiye’nin her yerinden tüm öğrencilerimizi ve velilerimizi okulumuza bekliyoruz.”