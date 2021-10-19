Eğitim uçuşu sırasında meyve bahçesine zorunlu iniş yapmıştı! Takipsizlik kararı...

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Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan 29 Haziran’da havalanan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağı, ikmal amacıyla Bursa Yunuseli Havaalanı'na iniş yapmak için yöneldiği sırada motor arızası yaptı.

Uçak, havaalanına 500 metre mesafede meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı. Armut ağaçları arasına inen ve hasar gören uçağın pilotu Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun hafif yaralandı. Yaralanan pilot ve öğrenci Çekirge Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, uçak kazasının ardından başlattığı soruşturmayı tamamlandı. Savcılık, olayda suç kastıyla hareket edilmediğini, suç unsurunun oluşmaması ve yaralıların şikayetçi olmaması nedeniyle 'takipsizlik' kararı verdi.