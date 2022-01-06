Eğitim sistemini 5+3+4 yapacağız

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Akşener “Benim için gurur kaynağı olan bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 Ocak 2021 tarihi itibariyle partimizin üye sayısı, 512 bin 543 kişi oldu. Yani İYİ Parti, bugün artık yarım milyon kişilik, kocaman bir aile” dedi.

‘KİMSENİN AĞZINDAN ÇIKMADI’

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, dün Meral Akşener’i ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş” sözlerinin hatırlatılması üzerine, siyasi partilerin genel başkanlarının böyle bir çağrısı olmadığını ifade ederek “Kimsenin ağzından ‘sokağa çıkmak’ diye bir cümle çıkmamış. Bir Cumhurbaşkanı, partinin genel başkanı diyor ki, ‘Sokağa döküleceklermiş, inin de görelim’ Nereden bakarsanız acayip” dedi.