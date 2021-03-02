Eğitim patinaj yapıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Merkez’de yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Ülkemiz eğitimde patinaj yapıyor. Bir nesli yitiriyoruz. Daha bir hafta önce Milli Eğitim Bakanı, ilkokullar ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin 1 Mart’ta, yani bugün başlayacağını söylemişti. Fakat dün o da Sağlık Bakanı gibi özür diledi. Bazı illerde vaka artışı yaşandığı için yeniden değerlendirme ihtiyacı doğduğunu ifade etti. Sayın Bakan bu iş çocuk oyuncağı mı? Maç oynanırken sürekli kural değiştiriyor, çocukların kafalarını karıştırıyorsunuz. Buna ne hakkınız var?”

ŞENTOP NEYİ KASTEDİYOR

Meclis Başkanı Şentop’un TBMM’ye gelen fezlekelerle ilgili ‘Parlamento çalışması sekteye uğramamalı’ sözlerine değinen Öztrak, “Ne demek istediğini anlamak mümkün değil. Ne demek ‘Fezlekeler Meclis’in gündemini daha fazla işgal etmemeli.’ Neyi kastediyor?” dedi. Öztrak, CHP Parti Meclisi’ndeki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem sunumu için de şunları söyledi: “PM’de yapılan sunum, bilim insanları tarafından yeni bir hükümet sistemi ve tarafsız yargı ile ilgili sunumdur. Milletimizin hislerine tercüman olmak üzere partilerin çoğunluğu, bu tek adam parti sisteminden şikayetçi. Herkes güçlendirilmiş parlamenter rejime geçişle ilgili mutabakata varmış görülüyor.”

AÇIKLAMASINI BEKLEYELİM

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı öncesi Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile makamında görüştü. Kılıçdaroğlu’nun CHP’den istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar için yakın çevresine de “Kendisi açıklama yapıncaya kadar bekleyelim. Artık partilimiz değil. Ona göre değerlendirin” dediği öğrenildi.



