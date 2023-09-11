Eğitim-öğretim yılı başlıyor: İstanbul'da okul trafiği

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İstanbul'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor. Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Gözden Kaçmasın 20 milyon öğrenciye dersbaşı Haberi görüntüle

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde olarak ölçüldü.