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Eğitim-öğretim yılı başlıyor: İstanbul'da okul trafiği

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#Trafik#Okul#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 08:02

İstanbul'da 2023-2024 eğitim-öğretim yılının il gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor. Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

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İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 07.30 itibarıyla yüzde olarak ölçüldü.

Eğitim-öğretim yılı başlıyor: İstanbulda okul trafiği

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#Trafik#Okul#İstanbul

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