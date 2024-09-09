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Eğitim müfettişi evinde ölü bulundu

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#Müfettiş#Muğla#Menteşe
Eğitim müfettişi evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 13:14

Muğla'nın Menteşe ilçesinde İl Milli Eğitim Lojmanları B Blok'ta yaşayan Eğitim Müfettişi Mehmet Ali Karaıslı, evinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Mehmet Ali Karaıslı'nın kızı babasının evine geldiğinde Karaıslı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karaıslı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Mehmet Ali Karaıslı'nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Karaıslı'nın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Müfettiş#Muğla#Menteşe

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