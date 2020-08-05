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Mehmet İNAN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 13:27,Son Güncelleme:

Eğitim kurumundan 30 bin TL'lik elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı

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Eğitim kurumundan 30 bin TL'lik elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı
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BURSA'da özel eğitim kurumuna girerek yaklaşık 30 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi'ndeki özel eğitim kurumunda meydana geldi. Eğitim kurumunun zemin katında bulunan açık pencereden içeri giren bir kişi, yaklaşık 30 bin TL değerinde elektronik eşya çaldı. Kurumun yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin M.A. (23) olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından şüpheli, çaldığı eşyalarla Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen M.A. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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