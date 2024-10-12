Eğitim fakültesinde boş amfi... 2 öğrenciye 17 hoca var

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AKSARAY Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; okulun eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünde 7’si profesör, 7’si doçent, 1’i doktor ve 2’si araştırma görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi eğitim veriyor. Ancak bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan tercih kılavuzunda 40 kişilik genel kontenjana sahip bu bölümü yalnızca 2 öğrenci tercih etti. Biri Türk diğeri ise Türkmenistanlı olan bu iki öğrenci, bölümün 17 kişilik akademisyen kadrosu ile geniş sınıflarda eğitim alıyor. Bu yıl bölümü tercih eden öğrenci sayısında dramatik bir düşüş yaşadıklarını belirten Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, şunları söyledi:

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BU FAKÜLTELER ÇIKMAZA GİRDİ

“Öğretmenlerin atanma süreçlerinde yaşadığı zorluklar nedeniyle öğrenciler artık öğretmen yetiştiren bölümleri tercih etmeyi doğru bulmuyor. Bu sadece fen bilgisi alanına ait bir durum değil. Öğretmenliğin diğer branşları için de öğrenciler benzer düşüncelere sahip. Öğrenciler bu fakültede eğitim görmenin bir karşılığının olmayacağını düşünüyor. Bu durum geçmişte temel bilimlerde de yaşanmıştı. Orada da sorunu pedagojik formasyonla çözmeye çalıştılar ama bu da geldi eğitim fakültelerini vurdu. Aynı kelebek etkisi gibi. Öğrenciler fen bilgisi bölümünü tercih etmedikçe bölümün puanları ve dolayısıyla kalitesi de düşüyor. Eğitim Fakülteleri bu anlamda bir çıkmaza girdi.

Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, dersleri 2 öğrencisiyle işliyor.

BÖLÜM KAPATILABİLİR

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2012 yılında göreve başladım. Fen bilgisi öğretmenliği bölümü o yıllarda 50 öğrenci alıyordu. Bu kontenjanın bazen yarısı doluyordu ama ek yerleştirme ile sayı tamamlanıyordu. Ancak bu yıl 40 kişilik bölümü sadece 2 öğrenci tercih etti. Bu ciddi anlamda üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Diğer yandan belli öğrenci sayısını bu yıl tutturamadığı için önümüzdeki yıl tercih döneminde okulumuzdaki fen bilgisi öğretmenliği bölümü pasif duruma düşecek. Yani öğrenciler tercih edemeyecek. Sonraki yıllarda da genel duruma bakılır ve eğer şartlar bölümün aleyhine olursa tamamen kapatılması da söz konusu olabilir. Normalde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin olduğu sınıflarda 2 ya da 3 kişiyle ders işlediğim olmuştu. Ancak lisans seviyesinde ilk defa 2 öğrenciyle ders yapıyorum. Şimdi onlara sanki özel ders veriyorum. Öğrencilerle birebir ilgilenebiliyorum ve daha rahat iletişim kurabiliyorum. Kocaman sınıfta ön sırada oturan sadece 2 öğrenci görmek gerçekten ilginç bir durum.”

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UZMANLAR NE DEDİ

EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE DOLULUK ORANI DÜŞTÜ

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal:

“Türkiye genelindeki devlet ve vakıf olmak üzere 99 eğitim fakültesinde bu yıl genel olarak 35 bin 405 kişilik kontenjan vardı. Buralara toplam 30 bin 671 öğrenci yerleşti ve 4 bin 734 kişilik boşluk kaldı. Böylece eğitim fakültelerinin toplam doluluk oranı yüzde 87 oldu. Geçtiğimiz yıl ise eğitim fakültelerinin genel kontenjanı 42 bin 46’ydı. Bunun 40 bin 614’ü dolmuş, bin 432’si ise boş kalmıştı. Yani geçtiğimiz yıl eğitim fakülteleri yüzde 96 oranında dolmuştu.”

KERVANA KATILMAK İSTEMİYORLAR

Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş:

“2022 yılında YÖK’ün aldığı kararla bazı bölümlerdeki lisans öğrencileri pedagojik formasyon derslerini seçmeli olarak alıp öğretmen olabiliyor. O zaman da öğrenciler ‘Neden eğitim fakültesini seçeyim’ diyor. Bir diğer neden de Milli Eğitim Akademisi’nin kurulacak olması. Bu kanunla da pedagojik formasyonunu alan ve KPSS’ye giren adaylar, akademide yetiştirilerek göreve başlayabilecek. Eğitim fakültesi mezunları da aynı süreçten geçecek. Ayrıca atanamayan 1 milyona yakın potansiyel öğretmen adayı var. Haliyle öğrenciler ‘atanamayan öğretmen kervanı’na katılmak istemiyor.”

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SINIFA GELİNCE ŞOKA GİRDİK

Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne yerleşen 2 öğrenciden biri olan Çağrı, bu bölümün tercih listesinde 9’uncu sırada yer aldığını, ilk sıralara sağlıkla ilgili alanları yazdığını söyledi. Çağrı, dersler başladığında yalnızca 2 öğrenci olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, “Mezun olduğumda daha az öğretmen adayı ile yarışacağım için bu durumu bir şans olarak değerlendiriyorum” dedi. Türkmenistan’dan üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen diğer öğrenci Veli ise, “Önceliğim beden eğitimi öğretmenliğiydi ancak olmayınca fen bilgisi öğretmenliğine yöneldim. Sınıfta sayıca bu kadar az olmayı ben de beklemiyordum” diye konuştu.