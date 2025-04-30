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Eğitim faaliyetindeki kazada şehit olan astsubay toprağa verildi

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#Hüseyin Uzun#Şehit#Gaziantep
Eğitim faaliyetindeki kazada şehit olan astsubay toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 14:08

Nevşehir'de eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un (48) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

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Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için öğle vakti Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firdevs Konukoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eğitim faaliyetindeki kazada şehit olan astsubay toprağa verildi

Törene; 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, şehidin eşi Hatice, şehidin babası Hüseyin, annesi Hüsniye Uzun, kardeşleri ile silah arkadaşları katıldı.

Eğitim faaliyetindeki kazada şehit olan astsubay toprağa verildi

3 çocuk babası Hüseyin Uzun'un büyük oğlu Hüseyin Efe (16), babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. İl Müftü Yardımcısı Ramazan Yıldırım'ın kıldırdığı namaz sonrası şehit Uzun'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi. 

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Eğitim faaliyetindeki kazada şehit olan astsubay toprağa verildi

Eğitim faaliyetindeki kazada şehit olan astsubay toprağa verildi

Eğitim faaliyetindeki kazada şehit olan astsubay toprağa verildi

Eğitim faaliyetindeki kazada şehit olan astsubay toprağa verildi

 

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#Hüseyin Uzun#Şehit#Gaziantep

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