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Eğitim faaliyetindeki kazada 1 asker şehit oldu

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#Şehit#Eğitim Faaliyeti#Nevşehir
Eğitim faaliyetindeki kazada 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 14:34

Nevşehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu.

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Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu duyurdu.

Eğitim faaliyetindeki kazada 1 asker şehit oldu

Vali Fidan, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim. Mesai arkadaşımız şehidimiz Hüseyin Uzun'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Jandarma teşkilatımıza ve Aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. 

Eğitim faaliyetindeki kazada 1 asker şehit oldu

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#Şehit#Eğitim Faaliyeti#Nevşehir

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