Eğirdir'de iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Ali Dinçtürk'ün kullandığı 03 NA 789 plakalı otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu önündeki kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki 42 CPT 49 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Uğur Ali Dinçtürk yaşamını yitirirken, her iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı, Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Uğur Ali Dinçtürk'ün cenazesi morga kaldırıldı.