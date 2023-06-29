×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eğirdir'de iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Eğirdir#Kaza
Eğirdirde iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 10:54

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Ali Dinçtürk'ün kullandığı 03 NA 789 plakalı otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu önündeki kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje, ardından karşı yönden gelen Mustafa Tanrıkulu yönetimindeki 42 CPT 49 plakalı otomobile çarptı.

Eğirdirde iki otomobil çarpıştı; 1 ölü, 7 yaralı

Kazada sürücü Uğur Ali Dinçtürk yaşamını yitirirken, her iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 yaralı, Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Uğur Ali Dinçtürk'ün cenazesi morga kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Isparta#Eğirdir#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık
Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım Güney Korede yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım' Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

#Güney Kore